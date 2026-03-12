Italia U18, stage di preparazione per le qualificazioni europee: i convocati
La nazionale under 18, a secco di vittorie in questo 2026, si radunerà dal 16 al 18 marzo presso Novarello, per la preparazione al primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossima stagione, dove affronterà Irlanda, Polonia ed i padroni di casa della Scozia, dal 25 al 31 marzo.
Il ct Massimiliano Favo ha convocato 25 giocatori tutti classe 2008, ad eccezione di Destiny Elimoghale (Juventus), nato un anno più tardi.
Portieri
Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Leonardo Vinti (Perugia)
Difensori
Benit Borasio (Juventus), Emanuele Borsani (Milan), Filippo Calabrese (Genoa), Gabriele Antonio Colaciuri (Fiorentina), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Mattia Ridolfi (Cesena)
Centrocampisti
Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Andrea Chiummariello (Napoli), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli)
Attaccanti
David Bonacina (Torino), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Milan).
