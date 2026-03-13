Lazio, il pubblico risponde presente: per "l'ultima stagionale" pronti 50 mila spettatori

Sarà un'ultima volta con due mesi d'anticipo. Il tifo organizzato biancoceleste ha scelto di tornare all'Olimpico per l'ultima volta in una sfida casalinga nel match di domenica contro il Milan e ci sarà una cornice di pubblico importante. Saranno almeno 50 mila gli spettatori presenti sugli spalti per assistere al posticipo domenicale, in quella che sarà l'ultima chiamata stagionale per i tifosi allo stadio. Da aprile si tornerà a scioperare, non si rientrerà più allo stadio in attesa di indicazioni per quelli che saranno gli appuntamenti chiave di fine stagione. Da una parte il derby da giocare in trasferta a metà maggio, dall'altra la possibile finale di Coppa Italia da conquistare prima a Bergamo a fine aprile. Per quello che succederà a maggio ci sarà tempo per decidere, intanto la Lazio si prepara a ritrovare la propria gente almeno per una notte.

Lazio, come arriva la squadra di Sarri al match con il Milan

La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo in casa Lazio e lo dimostra ancora una volta l'infermeria. Rispetto all'ecatombe di inizio stagione sono pochi gli assenti, ma tutti concentrati nello stesso reparto. Manca il regista titolare designato a inizio anno per l'assenza di Rovella, manca l'alternativa nonché probabilmente miglior giocatore per rendimento di questa stagione in Danilo Cataldi e la terza opzione Basic, l'eventuale soluzione d'emergenza, a sua volta è in dubbio. Il croato è tornato a lavorare in gruppo, tra oggi e domani si capirà se potrà essere a disposizione almeno per la panchina. In regia ci sarà Patric come si è visto col Sassuolo, ma attenzione anche alla difesa perché Romagnoli ieri non si è allenato. C'è ottimismo sul recupero dall'ematoma al polpaccio, ma in caso di forfait toccherebbe a Provstgaard al fianco di Gila e con la titolarità di Patric in mediana, Maurizio Sarri si ritroverebbe senza difensori centrali in panchina.