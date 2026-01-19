Como, benvenuto al vero Baturina: che numeri in 3 gare, è il discendente di Nico Paz

Il Como festeggia sul prato dell'Olimpico. Eppure Nico Paz, autore di una doppietta contro la Lazio nel 3-0 glorioso inferto all'Olimpico, non è l'MVP prescelto della sfida. Infatti, a scippare il premio di miglior giocatore in campo è stato Martin Baturina, che nelle ultime tre partite sta facendo vedere per quale ragione sia stato pagato 25 milioni circa.

Bologna, Milan e oggi Lazio le vittime sacrificali del trequartista croato che a 22 anni e alla prima stagione di Serie A è letteralmente esploso. Il clic è arrivato con la prodezza a giro ai danni dei rossoblù al Sinigaglia, l'assist confezionato per Kempf contro i rossoneri il sequel di una serie tv che questa sera ha visto invece una prestazione ancora più superiore. Non solo per la rete e il passaggio chiave di tacco per la doppietta di Nico Paz, ma nella sua interezza la prestazione anche senza possesso palla, le indicazioni di Fabregas colte al volo e l'intesa cresciuta vistosamente con i compagni.

Non a caso il terzo sigillo stagionale è certificato della qualità di Baturina. Ora, logicamente, va al di là dell'etichetta di nuovo Modric perché la stagione è ancora lunga e questa potrebbe essere solo l'inizio del croato al Como. Ma le stigmate di top player sono sotto gli occhi di tutti e viene da pensare che il club lombardo si sia davvero già tutelato in anticipo con chi raccoglierà l'eredità di Nico Paz. Molto probabilmente destinato ad un salto sul trampolino, per atterrare in piedi in una big. Magari il Real Madrid...