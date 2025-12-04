Non solo Verdi, lo Spezia guarda in casa Como anche per un altro giocatore: piace Cerri

In casa Como non c’è solo Simone Verdi che interessa allo Spezia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club ligure infatti guarda anche a un altro calciatore che è ai margini della squadra lariana dove in questa stagione ha giocato appena sei minuti in Coppa Italia e per questo a gennaio sarà messo sul mercato per andare a cercare continuità e spazio altrove.

Il nome, come riporta Calciocomo.it , è quello del centravanti Alberto Cerri , classe ‘96, che anche nella passata stagione era sceso di categoria a gennaio per trovare spazio accasandosi a Salerno dove aveva collezionato 20 presenze con tre reti all’attivo e qualche rigore di troppo fallito. L’ex Parma rientra nel profilo del centravanti fisico che sappia riempire l’area di rigore che lo Spezia sta cercando per andare incontro ai desideri del neo tecnico Roberto Donadoni.

Gli altri nomi accostati negli ultimi tempi al club di Via Melara sono quelli del classe '99 Pedro Mendes del Modena e del classe '98 Manuel De Luca, fuori rosa alla Cremonese. Due giocatori su cui però la concorrenza è altissima con diversi club di Serie B, anche d’alta classifica, che li puntano per rinforzare le proprie rose.