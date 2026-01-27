TMW
Como, colpo per il futuro: vicino l'azzurrino Alessio Baralla dall'Empoli Primavera
Il Como pesca in Toscana per il suo settore giovanile. Secondo quanto raccolto da TMW, il club lariano è a un passo dal chiudere l’operazione per portare sul Lago Alessio Baralla, centrocampista classe 2008 dell'Empoli Primavera.
Baralla è considerato uno dei migliori talenti oggi in Italia a livello giovanile, e oltre che con l’Empoli è stato protagonista anche con l’azzurro della Nazionale Under 17, sia gli Europei che ai Mondiali.
Il suo innesto si inserirebbe nel progetto tecnico del Como, spesso raccontato da Cesc Fabregas: a dispetto delle critiche per i molti stranieri, la società immagina da tempo di costruire un vivaio molto più italiano, con giovani talenti da inserire e lanciare nel tempo.
