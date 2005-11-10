L’avviso ai naviganti proprio per Genova: cosa Amorim si attende dal Milan

L’avviso ai naviganti era già stato inviato da Ruben Amorim poco dopo la pessima partita contro il Ferencvaros: “Dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli, senza pensare alla Champions League o a cose simili. Dobbiamo solo focalizzarci sul miglioramento degli aspetti più specifici del calcio: la mentalità, il cuore, la passione. Dobbiamo migliorare in questo". In questi due giorni a Milanello, il tecnico portoghese ha parlato alla squadra nel privato dello spogliatoio, ricordando a tutti che, senza spirito, non si va da nessuna parte anche se si dovesse avere una rosa fatta di soli campioni. E, siccome il Milan non fa parte di questa categoria, c’è bisogno sempre di aggiungere impegno e passione, soprattutto nelle partite contro le squadre di più basso livello.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Per questo motivo, Ruben Amorim oggi si aspetta delle risposte. A Genova, contro Daniele De Rossi, non sarà facile, perché i rossoblu piazzano sempre sul campo di Marassi tanta intensità e tanto agonismo. Il Milan, oltre alle qualità tecniche superiori, dovrà rimettere in campo tutto ciò che a livello di spirito è mancato in Europa League. Tornano i titolarissimi dopo il primo tempo di riposo di giovedì: dentro dal primo minuto Gila in difesa assieme al confermato De Winter, Modric con Musah e Rabiot a centrocampo, Moreira e Pulisic in attacco alle spalle di Gonçalo Ramos, inamovibile davanti. Pavlovic non sarà convocato e quindi le scelte diventano quasi obbligate: Diawara ancora al centro della difesa e a sinistra uno fra Estupinan e Bartesaghi. In porta torna Maignan, con la fascia di capitano al braccio, dopo aver saltato per squalifica la partita contro il Ferencvaros. Assenti Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, P. Terracciano, Tomori, Loftus-Cheek e appunto Pavlovic.