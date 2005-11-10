Lecce, un punto per ripartire. La sosta utile per ritrovare gli infortunati

Il Lecce riparte da un pareggio sul campo del Torino. Un punto utile per muovere la classifica e mettere alle spalle un periodo piuttosto complesso.

Risultato positivo

Di Francesco aveva chiesto alla sua squadra di restare attaccata al risultato e così è stato. I giallorossi si sono snaturati, facendo di necessità virtù, ma riuscendo a disputare una buona gara al netto delle inevitabili difficoltà. Si è vista una soluzione diversa anche dal punto di vista tattico: il Lecce è ripartito da un 3-5-2 per far fronte alle tante assenze, interpretando la gara con un buon atteggiamento.

Reazione

A differenza di altre volte, dopo aver incassato il gol dello svantaggio, il Lecce questa volta è riuscito a reagire, riuscendo a riacciuffare il pari. Nelle precedenti uscite, la compagine salentina era venuta meno dal punto di vista della reazione, non riuscendo a trovare le giuste contromisure per ribaltare le sorti dell'incontro e denotando fragilità in fase difensiva. Sotto questo profilo, la squadra di Di Francesco ha dimostrato di aver fatto un passo in avanti.

La sosta

La sosta per le nazionali arriva al momento giusto, per permettere al Lecce di recuperare alcuni infortunati e di ritrovare la migliore condizione in alcuni elementi ancora non al meglio. Di Francesco spera di ritrovare Monteiro, mentre sono da valutare le condizioni di Berisha. Inoltre, elementi importanti come Coulibaly e Geubbels, recuperati in extremis per la trasferta con il Torino, potranno beneficiare di questo periodo per trovare la forma migliore.