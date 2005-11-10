Bonolis sull'Inter: "Perderemo l'altro derby e vinceremo lo Scudetto. Ma serve un centrale"

Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa scudetto in Serie A, del lavoro di Cristian Chivu e del mercato a poche ore dall'incrocio con il Como di Cesc Fabregas. Nel match valido la decima giornata di campionato (calcio d'inizio alle 18) la posta in palio è altissima al "Meazza" in San Siro, ma prima il lunch match tra Napoli e Lazio potrebbe riservare qualche rivoluzione in termini di classifica. Ad analizzare il momento storico dei nerazzurri il noto conduttore televisivo e showman romano.

Il pensiero

"Sono ottimista. Le cose si aggiustano, le stagioni sono diverse. Abbiamo perso il primo derby, perderemo il secondo e vinceremo lo Scudetto", la battuta di Bonolis, che non intende accettare nemmeno il pensiero di una ricaduta dei nerazzurri. "Chivu fa un lavoro straordinario, a me piace come gioca l’Inter, andiamo tante volte nei pressi della porta avversaria". Su cosa, invece, possa mancare all'Inter oggi, è stato piuttosto chiaro: "Dietro serve sicuramente un centrale più veloce e lo cercheranno sul mercato. Per il resto tutto bene. Il Milan arriverà dietro a noi in campionato”.