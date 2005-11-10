Bonolis sull'Inter: "Perderemo l'altro derby e vinceremo lo Scudetto. Ma serve un centrale"
Yvonne Alessandro
Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa scudetto in Serie A, del lavoro di Cristian Chivu e del mercato a poche ore dall'incrocio con il Como di Cesc Fabregas. Nel match valido la decima giornata di campionato (calcio d'inizio alle 18) la posta in palio è altissima al "Meazza" in San Siro, ma prima il lunch match tra Napoli e Lazio potrebbe riservare qualche rivoluzione in termini di classifica. Ad analizzare il momento storico dei nerazzurri il noto conduttore televisivo e showman romano.
Il pensiero
"Sono ottimista. Le cose si aggiustano, le stagioni sono diverse. Abbiamo perso il primo derby, perderemo il secondo e vinceremo lo Scudetto", la battuta di Bonolis, che non intende accettare nemmeno il pensiero di una ricaduta dei nerazzurri. "Chivu fa un lavoro straordinario, a me piace come gioca l’Inter, andiamo tante volte nei pressi della porta avversaria". Su cosa, invece, possa mancare all'Inter oggi, è stato piuttosto chiaro: "Dietro serve sicuramente un centrale più veloce e lo cercheranno sul mercato. Per il resto tutto bene. Il Milan arriverà dietro a noi in campionato”.