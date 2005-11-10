Gasperini dribbla Inter-Como: "Via per un premio ma sarò comunque informatissimo"

Gian Piero Gasperini "dribbla" Inter-Como. Il tecnico della Roma, intervenuto ieri in conferenza stampa dopo il successo contro il Sassuolo ha parlato anche del match di San Siro che si giocherà alle 18 a San Siro: "Sarò a Genova per un premio (ride, ndr). Ci vado con piacere, ci ho vissuto tanti anni. Sarà informatissimo sui risultati comunque (ride, ndr). Koné, siamo molto contenti dato che ci è mancato molto. Lo abbiamo perso per 7 partite, ci avrebbe fatto comodo, lui come Svilar, Dybala, Pellegrini, Cristante inizialmente. Vedendo le altre, noi siamo stati più fortunati con gli infortunati, ma a questi ritmi si saltano tante partite e diventa pesante".

Come mai Zidane non ha convocato Koné?

"Eravamo indecisi fino a ieri pomeriggio. Si è aggregato al gruppo ieri e andava forte. De Roon e Cristante hanno sempre giocato, Pisilli anche ha giocato molto. Koné aveva voglia di giocare e lo abbiamo fatto giocare. La Francia, poi, ha fatto le sue convocazioni".

Leggi la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini