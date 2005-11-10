Serie A, la classifica aggiornata: la Roma non sbaglia e sale a -1 dalla Lazio
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Simone Lorini
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ieri alle 22:44Serie A
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07.11.2026 22:44Serie A
La squadra di Gasperini fa secco il Sassuolo e sale a 27 punti in 11 giornate
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La Roma supera l'ostacolo Sassuolo, battuto 3-0, e si rilancia all'inseguimento della vetta della classifica: ora la Lazio dista un solo punto, in attesa della sfida di domani al Napoli. Superata anche l'Inter, che domani se la vedrà col Como: di certo su una delle due, o anche su entrambe, Gasperini guadagnerà terreno. Neroverdi che rimangono a quota 8 in graduatoria. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Lazio 28 punti
2. Roma 27
3. Inter 25
4. Como 23
5. Milan 21
6. Frosinone 20
7. Juventus 17
8. Bologna 17
9. Cagliari 16
10. Napoli 14
11. Torino 14
12. Genoa 13
13. Atalanta 11
14. Lecce 10
15. Parma 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo 8
18. Monza 7
19. Venezia 6
20. Udinese 5
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