Como, Diao: "Stagione difficile per me, sono contento di quanto fatto"

Protagonista della vittoria contro la Roma, Assane Diao ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Questa per me è una stagione difficile, ma sono stato in grado di fare la differenza perché è quello che voglio fare: aiutare la squadra. Penso che abbiamo una mentalità vincente, vogliamo giocare bene e vincere: chi gioca dall'inizio e chi entra dalla panchina".