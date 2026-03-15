Como, Diao: "Stagione difficile per me, sono contento di quanto fatto"
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Protagonista della vittoria contro la Roma, Assane Diao ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Questa per me è una stagione difficile, ma sono stato in grado di fare la differenza perché è quello che voglio fare: aiutare la squadra. Penso che abbiamo una mentalità vincente, vogliamo giocare bene e vincere: chi gioca dall'inizio e chi entra dalla panchina".
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