Sarri riabbraccia il popolo laziale: sotto la Curva Nord sia prima sia dopo l'1-0 col Milan

Non solo prima della partita: Maurizio Sarri è tornato sotto la Curva Nord anche al termine della gara vinta 1-0 contro il Milan. Dopo il consueto saluto della squadra ai tifosi presenti sugli spalti, l’allenatore biancoceleste - richiamato da Pellegrini - si è avvicinato alla curva, accolto dall’applauso e dall’entusiasmo dei sostenitori.

Durante il momento di festa, al tecnico è stata consegnata anche una sciarpa biancoceleste, che Sarri ha mostrato con orgoglio verso tutti i settori dello stadio Olimpico, quasi come farebbe un tifoso. Dalla curva si è alzato forte il coro con il suo nome: "Maurizio Sarri", scandito a più riprese dai sostenitori laziali.

Un momento particolarmente significativo per l’allenatore, che nelle precedenti partite aveva dovuto guidare la squadra in uno stadio senza pubblico. Questa volta, invece, l’Olimpico è tornato a riempirsi di passione e Sarri ha potuto raccogliere direttamente l’affetto dei tifosi biancocelesti.