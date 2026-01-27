Como, Diego Carlos e il sogno estivo: "La chiamata del Brasile? E' un obiettivo grande"
Il difensore del Como Diego Carlos ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.
Le sue dichiarazioni: "Abbiamo un obiettivo chiare, quello che ci dice il nostro allenatore. Spero che possiamo continuare così, vogliamo raggiungere dei risultati. La Nazionale brasiliana è un obiettivo grande: l'ultima volta che son stato chiamato ero infortunato. Spero di poter avere di nuovo la mia occasione".
