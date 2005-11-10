Il Como ha speso 40 milioni per Moise Kean. Ma come si potrà togliere questo Douvikas?

Che Tasos Douvikas fosse un buon attaccante non è una novità. Il centravanti del Como, parte integrante della nuova golden generation della Grecia, nello scorso campionato è stato il secondo miglior marcatore dopo Lautaro Martinez. “Solo” 14 gol, ma in un torneo nel quale nessun altro - tolto l’argentino - ha comunque fatto meglio. Eppure il club lariano in estate ha ritenuto di trovargli un competitor.

I 40 milioni per Kean…

Il mercato del Como, infatti, è stato segnato dalla telenovela per strappare Moise Kean alla Fiorentina. Il sì è arrivato all’ultimo, con un esborso complessivo da 40 milioni, tra prestito e obbligo di riscatto. Un investimento che, per ora, non ha dato grandi frutti sul campo: il centravanti della Nazionale, attualmente ai box per infortunio, ha giocato 4 partite in questa Serie A, senza sbloccarsi. Un ruolino di marcia non proprio entusiasmante, anche se è presto per bilanci definitivi.

Non è prematuro, invece, chiedersi come farà Cesc Fabregas, se e quando Kean tornerà a pieno regime, a ridurre il minutaggio di Douvikas: 5 reti in 8 giornate, la sensazione che il meglio debba ancora venire e l’impressione che sia perfettamente integrato con i compagni. E il dubbio che forse quei soldi - per quanto il Como non abbia certo problemi di questo tipo - si potessero spendere in altro modo.