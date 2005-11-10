Napoli, Allegri non rischia: De Laurentiis vuole andare avanti con lui fino alla fine

Il Napoli e Massimiliano Allegri sono a un bivio, ma la panchina del tecnico livornese non è in discussione. Nonostante una classifica deludente e il cammino complicato in Champions League, Aurelio De Laurentiis vuole andare avanti con lui fino alla fine della stagione. La fiducia della società resta intatta, ma adesso servono risultati per rilanciare gli azzurri e allontanare le critiche.

Napoli, Allegri chiamato a reagire

Le prossime tre trasferte contro Monza, Juventus e Porto rappresentano un passaggio importante per la stagione. Il pareggio per 3-3 contro la Roma ha lasciato indicazioni positive sul piano dell'atteggiamento e dello spirito di gruppo, ma non ha risolto i problemi di una squadra che ha raccolto appena 11 punti nelle prime otto giornate di campionato e soltanto tre nel girone di Champions League.

A pesare è soprattutto la fragilità difensiva: nelle ultime quattro partite il Napoli ha incassato dieci gol, confermando difficoltà che Allegri dovrà provare a risolvere rapidamente. A complicare i piani c'è anche l'infortunio di Badiashile, le cui condizioni saranno valutate dopo gli accertamenti.

Turnover e calendario fitto: serve la svolta

Contro il Monza potrebbe esserci spazio per il turnover, con Marianucci candidato a partire dal primo minuto e Lobotka e Vergara in corsa per una maglia da titolare. Potrebbero invece riposare De Bruyne o McTominay, in vista di una settimana particolarmente impegnativa che porterà il Napoli dalla sfida di campionato a quella contro la Juventus, prima della trasferta europea in Portogallo.

I numeri raccontano le difficoltà degli azzurri: con 11 punti dopo otto giornate, il Napoli ha fatto peggio soltanto nelle stagioni 2009-10 e 2011-12, quando si fermò a quota 10. Il confronto con le ultime annate è ancora più significativo, considerando i 19 e 18 punti raccolti nelle prime otto partite con Antonio Conte.

Allegri, però, non è davanti a un ultimatum e non rischia l'esonero. De Laurentiis intende proseguire con lui fino alla fine: ora spetta all'allenatore trovare la strada per invertire la rotta, a cominciare dalle prossime tre trasferte. Lo riporta Il Mattino