La testardaggine di Tasos: Douvikas si è preso il posto suon di gol, ora Fabregas non sa farne a meno

C'era una volta un Como disegnato per mandare Alvaro Morata in gol con grande continuità e sfruttare al massimo le caratteristiche di uno degli acquisti più clamorosi della storia recente del club: con l'avallo di Fabregas, nell'estate 2025 il club lariano infatti fa uno sforzo molto importante per riportare in Italia il bomber spagnolo dopo una buona parentesi ala Gatalasaray (16 presenze e 7 gol), prelevando il cartellino dal Milan e sobbarcandosi uno stipendio da top player, non scontato per un club improntato all'acquisto di talenti giovani da valorizzare, vedi Paz, Rodriguez, Diao etc.

Anche Fabregas alla fine si è convinto: a Douvikas non si può rinunciare

Ma poco prima dello spagnolo, arriva sulle rive del lago anche un bomber di razza proveniente dalla Liga, tale Anastasios Douvikas, proveniente dal Celta Vigo (10 gol in 52 presenze in Liga, ndr) e con un curriculum fatto di Utrecht, Asteras Tripolis e Volos. Sarà uno dei migliori affari degli ultimi due anni del ds Ludi, che si porta a casa un finalizzatore in grado non solo di eclissare Morata, ma anche di convincere Fabregas a non puntare più sul connazionale, poi costretto a lasciare la Serie A, nonostante le evidenti resiste del trainer iberico. Alla fine si è convinto anche lui, senza Douvikas le chances di vittoria del Como calano drasticamente.

I numeri

68 presenze e 27 gol in maglia biancoblù parlano chiaro sul valore del calciatore, che si è imposto come titolarissimo anche a dispetto dei 40 milioni pagati in estate dal Como per Kean. Ovviamente sull'italiano ogni giudizio è prematuro, ma non sarà facile scalzare un bomber come il greco dal suo ruolo di 9 titolare alla luce di quanto ha dimostrato. E il rinnovo firmato oggi, lo chiarisce in modo cristallino.