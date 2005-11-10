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Como, cosa porta lo 0-0 con la Roma: per Fabregas due buone notizie e una cattiva

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:15Serie A
12.10.2026 07:15Serie A
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Tirando le somme del pari a reti bianche con la Roma, il Como accoglie due segnali positivi. E fa i conti con una perdita pesante
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Al di là delle polemiche e degli episodi arbitrali per il caso-Diao e l'espulsione diretta di Malen, lo 0-0 maturato dal Como contro la Roma ieri ha portato due buone notizie e una cattiva per Cesc Fabregas. E tra due giorni e mezzo sarà subito a Rotterdam per la seconda giornata di Champions League, in casa del Feyenoord.

Il primo clean sheet

Probabilmente arrivato nella partita meno attesa e più complicata della stagione 2026/27 finora, invece la retroguardia del Como con Couto-Ramon-Chalobah-Kaiki ha saputo reggere anche alla forza poderosa del secondo miglior attacco della Serie A. Malen, Dybala e Pellegrini non sono mai andati oltre il palo sbeccato dal trequartista giallorosso, così Fabregas ha potuto esultare per la prima porta inviolata di Jean Butez nelle prime 7 partite complessive, oltre che 6 giornate di campionato.

Riecco Addai

Dopo ben 228 giorni da quell'infortunio patito in allenamento e il grave infortunio al tendine d’Achille della gamba sinistra, Jayden Addai è tornato. Un esterno a tutta velocità e tecnica in più, ritrovato da Fabregas con calma e pazienza, a seguito di una riabilitazione lunga che ha portato l'olandese a rimettere piede in campo nel finale nervoso con la Roma al Sinigaglia ieri sera. Due minuti più i 7 di recupero, ma un ritorno in campo attesissimo per il 21enne, che di gara in gara cercherà di ritrovare spazio importante nel gruppo biancoblù.

La cattiva notizia

Moise Kean è mancato terribilmente al Como. Si è intravista solamente la silhouette di Tasos Douvikas in area contro la Roma, ingabbiato da Mancini e Ndicka e capace di calciare in sole 3 occasioni, senza mai trovare la porta. Fabregas aveva intuito qualcosa e non sorprende lo sfogo all'indirizzo della FIGC per la gestione della condizione dell'attaccante italiano nel ritiro con la Nazionale, a ridosso di un incrocio così importante in campionato. Adesso la banda biancoblù dovrà essere all'altezza di sopperire all'assenza del classe 2000, almeno fino alla trasferta contro la Fiorentina al Franchi il 18 ottobre. Al più tardi fino all'arrivo del Manchester United al Sinigaglia per la Champions League.

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