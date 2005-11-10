Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga con la Juventus: "Per fortuna non devo scegliere io il 10 dell'Argentina, hanno dei grandissimi giocatori: la cosa più importante è non montarsi la testa, sicuramente il mister prenderà una buona decisione".

La gestione del pallone sarà decisiva?

"Ci sarà un peso per chi inizierà a dominare la partita col possesso palla, loro sono una squadra molto dominante: ovviamente sono la Juventus e vengono valutati per i risultati. Oggi hanno cambiato tanto, giocano con tre centrali molto forti. Siamo due squadre che vogliono avere la palla, per chi la prende di più non sarà un vantaggio ma sicuramente un'arma".

Ramon è un attaccante aggiunto?

"Ovviamente deve capire la forza dei due giocatori che ha davanti, nella cattiveria che ci mette per far gol è il più forte insieme a Valle. L'anno scorso poteva farne tanti e abbiamo visto le partite del Mondiale nel quale si è segnato spesso così. Lui ha la forza della gioventù ma contro un attaccante come Kolo Muani serve anche struttura, bisogna capire quando è il momento giusto per farlo".