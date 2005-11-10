C'è anche il mercato tra i tanti temi toccati da Cesc Fabregas nella conferenza stampa di vigilia di Como-Juventus. Dopo le parole pronunciate da Suwarso prima del match contro l'AEK Atene, anche il tecnico è intervenuto sul tema attaccante: "Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori" ha tuonato l'allenatore, che ha poi aggiunto: "Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti".

Verso la Juventus

Gennaio tuttavia non distrae Fabregas dalla sfida alla Juventus, stasera alle 20:45 al Sinigaglia. "Cosa abbiamo più della Juve? Niente. Noi vogliamo fare la nostra partita, ma sappiamo che sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto e sono una grandissima squadra. Serve la partita perfetta. Domani mi piacerebbe un Sinigaglia pieno da prima del fischio d’inizio". L'allenatore spagnolo l'ha presentata così la sfida ai bianconeri, aggiungendo: "La Juve è molto forte, ti possono fare male in tanti modi. Cosa ruberei a Spalletti? Vorrei rubare un po' l’età perché certe volte faccio errori di gioventù. L’altro giorno l'ho abbracciato, gli ho dato la mano e mi ha chiesto: ‘Rispettami e abbracciami con due mani’. Spero di continuare a imparare da lui. Dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene".

Ritrova Diao e Addai

Nel frattempo in attacco Fabregas ritrova qualche pedina importante, con i recuperi di Assane Diao e Jayden Addai. Di seguito la lista dei 25 convocati.

Portieri: Butez, Vigorito, Sánchez;

Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Couto, Smolcic, Chalobah, Goldaniga;

Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli;

Attaccanti: Douvikas, Diao, Addai.