Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi oggi"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Milan perso per 1-3 e valido per il recupero della 16^ giornata di Serie A.

Che valutazione dà all'azione che ha portato al rigore?

"Ho sentito Marelli, sicuramente è più esperto per parlare di questa situazione. La lascio a voi".

Che lettura dà della partita?

"Abbiamo perso e dobbiamo migliorare, già a partire dalla prossime che dobbiamo provare a vincere".

Da migliorare anche la fase difensiva?

"Abbiamo la miglior difesa d'Europa, possiamo parlare di tante cose. Loro individualmente sono una squadra brava, possiamo migliorare ma non essere perfetti. Complimenti al Milan, hanno vinto e la ragione è loro. Devo gestire come rialzare la testa dei miei ragazzi e continuare a crescere e a migliorare, quando si vince e quando si perde".

Da dove si ricomincia da domani mattina?

"Si riparte dalla mentalità, noi come squadra giovane ne abbiamo bisogno. Oggi è difficile dire qualcosa ai ragazzi dopo una partita così persa 3-1. Bravo il Milan per la partita che ha fatto, bravo al suo portiere e a Rabiot. La squadra mi è piaciuta molto, abbiamo studiato il Milan: ci hanno fatto male su una delle cose di cui avevamo parlato. Soprattutto quando c'è sconfitta si crescere di più e abbiamo margini di miglioramento".

Alla vigilia ha parlato di Serie D contro Champions, stasera ha dimostrato che la Serie A la merita.

"Il risultato è 1-3, quello che piace tanto a voi: risultatismo".