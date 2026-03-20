Como, Fabregas: "Il minutaggio dice che siamo giovani. Ora l'obiettivo è essere più italiani"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa dell'età media molto bassa della sua squadra: "Ognuno fa il suo mercato. Io dico che siamo giovani e parlo di quanto lo siamo dentro nel minutaggio, quasi si raddoppia a livello Under 23. Non entra Vigorito? Non sono in campo tanto ma dietro le quinte ti danno tanto. Nei top 12 sono tutti ragazzi. Si dice che qui non ci sono italiani? È vero. Normalmente ci sono 22-23 anni di media età qui. Poi il prossimo step è provare a portare più italiani".

Come vede Diao ora? Ha spaccato con la Roma...

"Io mi aspetto un Diao cresciuto. L'ho visto meglio. Poi quando lo vedi a giocare così come contro la Roma o attaccare lo spazio, quando fa gol... è difficile dire per noi 'quanto lo facciamo giocare?'. Però dobbiamo stare attenti in questo momento. Lo vogliamo al massimo delle sue possibilità... ma è un giocatore di 20 anni. La situazione che ha vissuto nell'ultimo periodo l'ha fatto forte di testa".