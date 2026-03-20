Napoli, Conte sugli infortunati: "Speriamo di recuperare Rrahmani e Di Lorenzo, dura per Neres"

L'infermeria del Napoli va pian piano svuotandosi, ma ospita ancora calciatori importanti per Antonio Conte. Cagliari-Napoli è stata la partita dei ritorni da titolari di Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka e gli azzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie a una rete proprio del centrocampista scozzese. Ma ai box ci sono ancora Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo, David Neres e Antonio Vergara.



Quand'è che rientreranno loro? A fare il punto della situazione è Antonio Conte ai microfoni di Dazn: "Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%, Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti mentre ho visto bene Kevin. Lobo ha faticato un pochino e abbiamo da recuperare Rrahmani e Di Lorenzo e speriamo di farlo. Neres penso sia difficile".

Conte si è poi soffermato anche sugli obiettivi per questo finale di stagione: "In questi 7 mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che altre squadre vogliono farlo. Nessuno deve impedirci di guardare in avanti, oggi abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti".