Sassuolo, Kone: "Siamo venuti a Como con un piano intelligente, non con un piano difensivo"
Il centrocampista del Sassuolo, Ismael Kone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara contro il Como: "Non siamo venuti qui con un piano difensivo, ma intelligente. Io so fare entrambe le fasi, bisogna guardare come evolve la partita e adattarci per fare la miglior prestazione possibile", le dichiarazioni del canadese con cittadinanza ivoriana in prestito dall'Olympique Marsiglia.
