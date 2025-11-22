Como, Fabregas: "Morata ha sempre avuto un'occasione nitida per segnare, il gol arriverà"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Como Cesc Fabregas si è soffermato sui singoli partendo da Da Cunha: "Sei qua tutte le settimane, lo vedo che non ha giocato quasi del tutto le ultime due partite. C'è molto livello e qualità, alcune volte giocherà e altre no. Sono contento di lui, molto, lo prenderei sempre in una squadra. Lo valorizzo molto. Penso che in 2 anni abbia perso tre allenamenti. Dice tutto della sua mentalità".

Morata come sta? Se n'è parlato forse troppo...

"No, troppo no, questo è il calcio. Calma, capisco tutto però sarei più preoccupato se lui in ogni partita non avesse occasioni di fare gol, ma se riguardi tutte le partite in cui ha giocato ha avuto almeno un'occasione nitida per fare gol. Non è arrivato, ok, però le occasioni ci sono state e matematicamente arriverà il gol. Ho visto mille esempi di compagni nel calcio che alcune volte non si sbloccavano. Henry nei primi 6 mesi all'Arsenal non ha fatto gol, poi massimo gol scorre dell'Arsenal. Calma, valutazioni alla fine. Ho tanta fiducia. Non giudico il giocatore solo per una cosa".

Vojvoda arriverà a marzo per disputare i playoff. Come si affronta a livello mentale questa pressione?

"È la pressione. È la cosa più bella, significa che stai lottando per qualcosa. Io preferisco, come giocatore, avere quella sensazione là. Di vedere che ci sono delle cose che ti fanno emozionare. Per Vojvoda, al ristorante l'altro giorno, abbiamo visto il sorteggio e lui era molto tranquillo. Per il Kosovo è un regalo, sperano di fare la storia e la sorpresa. Rispetto all'Italia, c'è molta più pressione, per il Paese che è a livello calcistico. Ovvio che c'è una pressione diversa, però si deve affrontare. Se non sai accettare questa pressione, meglio stare in una squadra da mezzo blocco".

Leggi la conferenza stampa di Cesc Fabregas