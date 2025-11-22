"Tu mi ricordi Milano": il Milan ricorda la scomparsa della tifosa rossonera Ornella Vanoni

E' notizia di ieri sera la morte improvvisa di Ornella Vanoni, deceduta a Milano nella sua abitazione per un malore. Voce inconfondibile della musica italiana e personalità eclettica, la Vanoni era anche una grande appassionata di calcio e in particolare del Milan, di cui era tifosa.

Per questo motivo stamani il club rossonero ha voluto esprimere il proprio cordoglio di vicinanza attraverso una nota pubblicata sui propri account ufficiali. Questo il comunicato: ""Tu mi ricordi Milano…". Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre.

Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore. Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene".