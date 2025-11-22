Ordine sul ritorno di Baresi a Casa Milan: "E' stato di parola, capitano con la C maiuscola"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato di Franco Baresi e del suo ritorno a Casa Milan nella settimana che porta al derby contro l'Inter: "È stato di parola Franco Baresi e appena ha ripreso le forze è tornato qualche giorno fa negli uffici di casa Milan accolto da strette di mano vigorose e abbracci sinceri. La sua è stata un’estate tormentata e traumatica (...).

Franco Baresi è stato di parola perché aveva promesso che avrebbe rotto l’isolamento appena possibile e nella settimana che precede il derby di Milano, si è presentato a casa Milan. È come se avesse voluto in qualche modo accompagnare per mano, molti di quei ragazzi semi-debuttanti di Allegri domani sera a San Siro, in uno stadio da tutto esaurito secondo scontato copione ma senza striscioni e nemmeno bandiere dopo l’ennesimo divieto che ha colpito anche il nuovo raggruppamento 'sodalizio rossonero' (...).

Franco Baresi rappresenta quello che nel calcio non c’è più, una sorta di vincolo che supera e scollina incarichi e stipendi e diventa identità spirituale. E quello che non deve stupire è che Franco Baresi non è il tipo da frequentare i social e nemmeno i dibattiti televisivi".