Fabregas: "Diao in Nazionale con un problemino all'adduttore, si fatto male ed è tornato qua"

Nel corso della conferenza stampa odierna che precede la gara contro il Torino, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato la situazione di Diao: "Sono tornati tutti bene, non Diao - ha sottolineato il mister della formazione lariana: "Posch è tornato e classificato per il Mondiale, Vojvoda molto bene con il Kosovo, farà il playoff. L'Under della Spagna ha fatto bene. Sono tornati tutti contenti, Nico Paz solo una gara con l'Angola. Sono tutti a disposizione, non Diao, Sergi Roberto, Goldaniga nemmeno".

Non vuole mandarlo in Coppa d'Africa?

"Per me è una cosa senza logica. È stato 7 mesi fuori, ha giocato 3 spezzettoni di gara, adesso va in Nazionale, si fa male e starà fuori. Poi magari andrà di nuovo nel Senegal. Nella testa del giocatore bisogna fare le cose fatte bene. Per me non c'è senso, a loro non interesserà niente, ma noi vogliamo la cosa migliore per il giocatore. Non deve andare. Lui è andato al ritiro con il Senegal con un problemino all'adduttore e ha fatto 2 allenamenti. Poi si è fatto male ed è tornato qua".

Quando può tornare?

"Proveremo a farlo tornare con l'Inter, ma è più probabile riaverlo con la Roma".

Leggi la conferenza stampa di Cesc Fabregas