Como, Fabregas sul mercato: "Domani riunione importante, se troviamo qualcosa..."

Parole al miele da parte di Cesc Fabregas, allenatore del Como, per Maxence Caqueret, centrocampista che sta impressionando tutta la Serie A: "Sono innamorato di lui, mi ricorda me, è molto dinamico e vuole sempre giocare in avanti e rompere la linea. Quando mi hanno detto: 'Ti piace?', pensavo fosse uno scherzo. Quando giocavo contro di lui era un inferno, l'ho fatto in passato. Per me ha cambiato la nostra stagione l'anno scorso. È il tipico giocare che gli dai la maglia e gli dici di giocare e basta, ma è abituato. Ha giocato anche in Champions. L'altro giorno ha cambiato totalmente la partita. Ci sono diversi contesti, ma l'altro giorno era perfetto: blocco basso, quindi poteva girare e rigirare palla. Poi devo capire altre cose. Contro la Roma e una squadra fisica, con Cristante, magari non è la migliore posizione perché rischia anche tanto. In alcuni momenti ti possono anche pressare bene. Quello che mi piace di più è molto intelligente. In fase difensiva faceva molto fatica, adesso invece è il numero uno. Secondo me lui è sempre fondamentale, se entra o parte dall'inizio, poi non si ferma mai. Dopo la Roma ha avuto un problema al flessore, aveva male anche a inizio partita. Ma lui vuole sempre giocare, poi si è fermato 12 giorni. Adesso è tornato al top".

Ci sono novità per il mercato di gennaio?

"Domani abbiamo una riunione importante, valuteremo nel dettaglio. In questo momento non arriva nessuno, però non so se tra 10 giorni o meno arriverà qualcuno. Io non ho spinto per niente, in generale. Se troviamo qualche opzioni per crescere, magari si può fare. Altrimenti preferisco chiuderla qua e continuare con chi siamo".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Cesc Fabregas.