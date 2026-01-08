Como, Fabregas si coccola Douvikas: "Preso perché ha sempre fatto gol. Ramon è fortissimo"

Il Como continua a vincere e stupire con Tasos Douvikas sempre più scatenato. In conferenza stampa, a due giorni dal match contro il Bologna, Cesc Fabregas ha parlato di cosa ha convinto il club ad acquistarlo: "L'anno scorso, quando volevamo portare un attaccante, c'erano tre giocatori. Lo abbiamo preso perché ha sempre fatto gol, dov'è stato. In Spagna si muoveva in maniera diversa, è potente, attacca lo spazio. Si vedeva un potenziale importante in termini di miglioramento. Quando vedi i gol che ha fatto, sono da attaccante puro. Sa capire le difficoltà del difensore, contro chi gioca, sa annusare quando attaccare e quando venire incontro. Il problema quando è arrivato qua è stato più il venire incontro. Perché Hojlund o Lukaku hanno sempre fatto bene? Perché Lautaro è il numero uno in Italia? Perché sanno quello che devono fare quando la palla arriva e ti possono massacrare. Con squadre di blocco basso deve trovare il momento e trovare altre soluzioni. Noi siamo molto contenti con lui perché quando lavori con questi giocatori e poi in campo crescono, per me questo conta tantissimo. È importante".

Come sta Diego Carlos? È pronto per partire dal primo minuto?

"Diego sta bene. Ma facciamo come sempre. Dossena sta ritornando, Van der Brempt può giocare centrale, poi c'è Kempf. Ramon ha una percezione molto interessante, è fortissimo, deve continuare così. Non ci sarà col Bologna, situazione che dobbiamo gestire al meglio. Non ci sono alibi, siamo chi siamo".

