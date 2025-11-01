Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como, Fabregas: "Via da Napoli con il fastidio di non aver vinto. Morata? Sfortunato"

Como, Fabregas: "Via da Napoli con il fastidio di non aver vinto. Morata? Sfortunato"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:43Serie A
Pierpaolo Matrone

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Como Cesc Frabegas interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.31 - Inizia la conferenza stampa.

Grande personalità, soprattutto nel primo tempo, che certifica la crescita.
"Sono soddisfatto. Me ne vado con un sapore di fastidio, perché quando giochi così e non vinci dà fastidio. Rispetto all'anno scorso meritavamo di più; nessuna squadra è venuta a pressare così qui. Stiamo crescendo tanto, come allenatore, per la prima volta non ho detto nulla tatticamente ai ragazzi, li ho solo ringraziati. Tanti giovani di 20 anni, 7 giocatori, che posso dire? Come allenatore non si può chiedere di più se non metterla dentro e vincere. Abbiamo fatto un altro step dopo Parma...".

L'ha tradito il vecchietto Morata?
"No, abbiamo sbagliato contro il Verona l'uscita palla. Oggi è stato sfortunato, se la sentiva e ha sbagliato. Fa parte del calcio; dove siamo noi, c'è qualcosa di più importante del risultato. Devo guardare a tante cose per vedere la crescita della squadra".

Manca qualcosa negli ultimi 16 metri?
"È la cosa più difficile; si paga tanto i giocatori per fare questa differenza. È una cosa che arriva piano piano, Nico non è lo stesso dell'anno scorso. Si cresce piano piano".

Squadra più cattiva e sporca rispetto all'anno scorso?
"Sì, è possibile; fa parte della crescita. L'anno scorso Da Cunha e gli altri non andavano mai a terra per prendersi il fallo. Sono talmente giovani che non hanno queste cose... Dobbiamo gestire meglio, a livello arbitrale, l'uniformità. I ragazzi devono imparare e vedere come si può migliorare con pazienza".

Quanta differenza vede col Napoli?
"Meno di due anni fa eravamo settimi in Serie B. Stiamo provando ad accorciare; il tempo lo dirà. Abbiamo anche giocato con un giorno in meno di recupero, i ragazzi hanno dato tutto dopo nemmeno 72 ore e dopo un problema avuto ieri sera con l'aereo. Questa fame mi piace; si deve continuare così e provare a fare lo stesso con Juve, Lazio, ecc.".

Diao e Addai sugli esterni, scelta che ha sorpreso molti di noi.
"Era per mettere in difficoltà il Napoli che ti viene a prendere a uomo. Abbiamo creato difficoltà a Di Lorenzo e Politano. Sono molto contento per Hassan, che ci era mancato tanto. Contento di rivederlo e sono contento di tutti i ragazzi. Dobbiamo solo continuare così".

20.41 - Termina la conferenza stampa.

