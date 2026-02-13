Como, i convocati per la gara con la Fiorentina: tutti a disposizione di Cesc Fabregas
TUTTO mercato WEB
Nel giorno di vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani pomeriggio allo stadio Sinigaglia a partire dalle ore 15:00 e valida per la 25^ giornata di Serie A, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte al match. Torna a disposizione il quarto portiere Cavlina, seconda convocazione di fila - la prima in campionato - per l'ultimo arrivato Lahdo. Questa la lista completa:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
Ora in radio
Primo piano
Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile