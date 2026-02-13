Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, i convocati per la gara con la Fiorentina: tutti a disposizione di Cesc Fabregas

Como, i convocati per la gara con la Fiorentina: tutti a disposizione di Cesc FabregasTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 19:53Serie A
Niccolò Righi

Nel giorno di vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani pomeriggio allo stadio Sinigaglia a partire dalle ore 15:00 e valida per la 25^ giornata di Serie A, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte al match. Torna a disposizione il quarto portiere Cavlina, seconda convocazione di fila - la prima in campionato - per l'ultimo arrivato Lahdo. Questa la lista completa:

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai.

Articoli correlati
Como, Fabregas non snobba la Fiorentina: "Società storica. Sorpreso della classifica... Como, Fabregas non snobba la Fiorentina: "Società storica. Sorpreso della classifica che ha"
Como, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..." Como, Fabregas: "Ecco quando può tornare Diao. Morata ha sentito qualcosa..."
Como, Fabregas e il confronto con Nico Paz: "Tira molto meglio di me, ma i trofei... Como, Fabregas e il confronto con Nico Paz: "Tira molto meglio di me, ma i trofei pesano"
Altre notizie Serie A
Allegri ammette su Leao: "Sono stato in dubbio fino alla fine se farlo giocare o... Allegri ammette su Leao: "Sono stato in dubbio fino alla fine se farlo giocare o meno"
Il Milan si gode la crescita di Athekame. Marcolin: "Il merito è di Allegri, ti entra... Il Milan si gode la crescita di Athekame. Marcolin: "Il merito è di Allegri, ti entra nella testa"
Juventus, occhio a questo Icardi: 6 gol nelle ultime 7, ma comanda sempre Shomurodov... Juventus, occhio a questo Icardi: 6 gol nelle ultime 7, ma comanda sempre Shomurodov
Athekame: "Sostituire Saelemaekers non è facile, ma tanti si fanno trovare pronti... Athekame: "Sostituire Saelemaekers non è facile, ma tanti si fanno trovare pronti qui"
Milan, Allegri: "L'Inter va velocemente, non perdiamo di vista il nostro obiettivo"... Milan, Allegri: "L'Inter va velocemente, non perdiamo di vista il nostro obiettivo"
Pisa, Hiljemark: "Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca Tramoni"... Pisa, Hiljemark: "Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca Tramoni"
Pisa, Moreo: "Giocherò ancora dietro la punta, Hiljemark ha portato entusiasmo" Pisa, Moreo: "Giocherò ancora dietro la punta, Hiljemark ha portato entusiasmo"
Milan, Athekame: "Emozionante segnare all'andata, gara difficile ma siamo pronti"... Milan, Athekame: "Emozionante segnare all'andata, gara difficile ma siamo pronti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
3 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Lookman 'rischia' di diventare l'acquisto più importante dell'Atletico degli ultimi anni
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Immagine top news n.3 Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Immagine top news n.4 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
Immagine top news n.5 Arbitro aggredito in Calabria. Abodi chiede giustizia: "Magistrati applichino il Codice Penale"
Immagine top news n.6 Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"
Immagine top news n.7 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan si gode la crescita di Athekame. Marcolin: "Il merito è di Allegri, ti entra nella testa"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, occhio a questo Icardi: 6 gol nelle ultime 7, ma comanda sempre Shomurodov
Immagine news Serie A n.3 Athekame: "Sostituire Saelemaekers non è facile, ma tanti si fanno trovare pronti qui"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri: "L'Inter va velocemente, non perdiamo di vista il nostro obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca Tramoni"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Moreo: "Giocherò ancora dietro la punta, Hiljemark ha portato entusiasmo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Immagine news Serie B n.2 Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento
Immagine news Serie B n.3 Inzaghi: "Con l'Entella cambierò 3 o 4 elementi, ma dovremo essere il Palermo di sempre"
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella: "Per far punti, dovremmo cercare togliere certezze a un Palermo al top"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Carrarese, i convocati di Calabro: assente solo l'attaccante Accornero
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Mantova, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Pittarello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Ravenna inizia l'era Mandorlini
Immagine news Serie C n.2 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, Cutolo: "La vittoria di ieri, un passo in avanti. Ora tutto dipende solo da noi"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, tutto fatto per il nuovo allenatore. Squadra affidata a Mandorlini
Immagine news Serie C n.5 Samb, che spavento per Martins: investito mentre era in bici. È già stato dimesso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Manconi del Benevento avanza verso la doppia cifra nel Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…