Como, Fabregas e il confronto con Nico Paz: "Tira molto meglio di me, ma i trofei pesano"

Dal 18 febbraio sarà disponibile un'intervista di Cesc Fabregas ai microfoni di DAZN, ma su Instagram è già uscita un'anticipazione che riguarda una sfida tra la carta del tecnico del Como su FC26 e quella dell'argentino con il commento dell'ex centrocampista spagnolo: "Sulla velocità se io sono 88, lui è più veloce di me e quindi va bene 90. Sul tiro è molto più forte di me, io ho 87 e a lui hanno dato 88, pensavo di più".

Fabregas prosegue parlando delle altre caratteristiche tecniche: "Sul passaggio che dire, io ho vissuto tutta la mia carriera su quel fondamentale, senza non avrei fatto niente, quindi è giusto abbia 93, qui è inferiore. Il dribbling io facevo solo uno, due e controllo orientato… Se io sono 90, lui è perfetto 93. Sulla fase difensiva io ho 75, ma lui è tanta roba, è migliorato tantissimo, è un giocatore chiave per noi, è fondamentale. Non avrei detto 67, per me è di più. Sul fisico infine è molto più forte di me. Il mio overall è più alto? Sì, perché alla fine i trofei pesano (ride, ndr)".