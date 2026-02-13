Como, Fabregas non snobba la Fiorentina: "Società storica. Sorpreso della classifica che ha"

E' il giorno di vigilia della sfida di campionato tra Como e Fiorentina, gara in programma alle ore 15:00 e valida per la 25esima giornata di Serie A. Per la terza volta in stagione le due squadre si troveranno una di fronte all'altra e anche se nei due precedenti al Franchi - tra campionato e Coppa Italia - sono sempre andati ai lariani, Cesc Fabregas in conferenza stampa ha detto di non fidarsi dei viola.

Queste le sue parole sull'avversaria: "L Fiorentina è una grande squadra. Ha una società molto importante, la conoscete più di me. Da spagnolo so che la Fiorentina è storica, lo è sempre stata. Capisco sia una sorpresa vederla là in classifica. Ma 9-10 titolari hanno fatto un campionato bellissimo la scorsa stagione. Poi la linea tra vincere e perdere è sottile, la società ha investito tantissimo. Non ho avuto la fortuna di andare al Viola Park ma me ne hanno parlato benissimo. Hanno fatto acquisti importanti. Domani andremo con la mentalità di vincere la partita, così come loro".

Come è cambiata la Fiorentina dopo il mercato di gennaio?

"Ci sono tanti cambiamenti rispetto alla sfida di Coppa Italia e domani. Grande squadra, grande allenatore, oggi abbiamo preparato bene la partita, siamo convinti di quello che vogliamo fare".

