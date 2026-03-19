Como in lutto, come cambia la gestione del club: la nuova generazione è già centrale

Il Como piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono, morto all’età di 86 e proprietario, con il fratello Robert Budi, del club lariano dal 2019. Un dolore che non avrà però un concreto impatto sulla gestione della società, come ricostruisce gazzetta.it.

La continuità è anzitutto assicurata dalla presenza di Mirwan Suwarso, rappresentante per l’Italia della famiglia Hartono. Il presidente del Como ha creato una struttura societaria molto solida, i cui punti di forza non sono soltanto le immense disponibilità economiche della proprietà. Ma non c’è solo lui.

Il portale della rosea ricorda infatti come Roberto Hartono, figlio di Michael Bambang, sia già dedicato al tanto entertainment degli affari di famiglia e si sia già visto al Sinigaglia più volte nel corso degli anni. Centrale anche la posizione di Victor, figlio di Robert Budi e anch'egli già all'opera intorno al club. Quest’ultimo, peraltro, era già prima della dipartita del fratello maggiore il più alto in grado nel Gruppo Djarum - la multinazionale del tabacco che ha fatto la fortuna della famiglia -, visto il suo ruolo di CEO.