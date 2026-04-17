Live TMW Como, Jesus Rodriguez: "Non abbiamo iniziato bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia"

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20.48 - Jesus Rodriguez, calciatore del Como, interviene in conferenza stampa per commentare il match odierno del Mapei Stadium contro il Sassuolo, valido per la 33esima giornata. Le sue parole: "Non abbiamo iniziato bene questa partita, non è stata la nostra miglior partita, abbiamo preso due gol e non siamo riusciti a fare la rimonta. Siamo venuti qui perché volevamo rifarci dopo la sconfitta con l'Inter, non ci siamo riusciti, ma da adesso si pensa alla prossima partita".

Questa sconfitta cambia qualcosa per la rincorsa Champions?

"Noi pensiamo partita dopo partita, se poi arriverà questo posto in Europa saremo molto contenti ma noi dobbiamo pensare solo alla prossima partita con l'Inter in Coppa".

Come hai visto il Sassuolo? Sei stato impressionato da qualche giocatore?

"Non è la prima volta che giochiamo contro di loro, li abbiamo affrontati in campionato e in Coppa Italia. Sono una bella squadra, hanno una grande squadra come Matic o come Laurienté".

21.02 - Termina la conferenza.