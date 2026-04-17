Il Sassuolo stoppa il Como, la Juve blinda Locatelli, Marotta elogia Palestra: le top news delle 22

Manuel Locatelli ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2030. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero col seguente comunicato ufficiale: "La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità. Dall'agosto 2021 di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa. Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento".

Il Sassuolo frena la corsa europea del Como e riapre ulteriormente i giochi nella lotta Champions. Al Mapei Stadium la prima gara valida per il 33° turno di Serie A finisce infatti 2-1 per la squadra di mister Grosso, che colpisce nel momento chiave del primo tempo e poi resiste nella ripresa, ridimensionando le ambizioni dei lariani e aiutando tanto la Juventus quanto la Roma.

Infine, nel pre-partita di Inter-Cagliari, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è stato interpellato sull'obiettivo di mercato Marco Palestra e sul futuro di mister Chivu: "A mio giudizio è un talento che ha davanti a sé un grande futuro. Dipende da lui, deve continuare e sono orgoglioso come dirigente nazionale e tifoso della Nazionale. Ma essendo dell'Atalanta, è giusto che l'Atalanta se lo tenga stretto. Chivu? Ha un contratto che scade tra un anno. Oggi l'aspetto contrattuale è un aspetto formale. Col suo modo di lavorare ha dimostrato di essere un allenatore all'altezza dell'Inter e soprattutto di essere tra gli allenatori giovani uno dei migliori in circolazione nello scenario europeo".