Como-Juventus, ospiti d'eccezione al Sinigaglia: Wenger, Henry e Gattuso in tribuna d'onore
Tribuna d'onore eccezionale oggi per il lunch match domenicale tra Como e Juventus. Arsene Wenger, Thierry Henry e il CT dell'Italia Gennaro Gattuso sono presenti oggi allo stadio Sinigaglia per assistere alla sfida imperdibile affacciata sulle rive del Lago. L'ex fuoriclasse dell'Arsenal e della Nazionale francese, azionista del club lariano, insieme allo storico ex allenatore dei Gunners.
