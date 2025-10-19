Parma, Cuesta: "La maturità si trova attraverso il gioco. Cremaschi può darci una mano"
Tra pochi minuti a Marassi, Genoa-Parma. Gli emiliani, a quota 5 punti, vogliono riscattare la sconfitta con il Lecce e allontanarsi dalla zona calda.
Per Cuesta due cambi rispetto alla squadra vista col Lecce. Da capire il modulo se 3-5-2 o 4-2-3-1. Tutto dipende dalla posizione di Almqvist che sostituisce l'infortunato Valeri. Lo svedese potrebbe agire a tutta fascia a sinistra o sotto le due punte con la difesa a 4. A centrocampo si rivede Estevez dal 1'.
Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato il tecnico dei crociati, Carlos Cuesta. Queste le sue parole.
"La maturità dobbiamo trovarla nel gioco. Ci saranno momenti di difficoltà in questa partita, dovremmo gestirli".
Difesa a 3 o a 4?
Difesa a 11. Attacchiamo e difendiamo in blocco. Le caratteristiche dei giocatori ci portano ad attaccare bene, dobbiamo essere concentrati".
Come sta Cremaschi?
"Ha dato un grande contributo agli Stati Uniti. Abbiamo visto le sue prestazioni e sappiamo quello che ci può dare"