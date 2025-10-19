Nico Paz il più bello del reame: numeri come Vinicius e Luis Diaz, in Italia supera tutti

Subito un assist prelibato per Kempf a stappare la sfida contro la Juventus, poi un altro gioiello per chiudere il match mettendosi in proprio: Nico Paz continua nella sua scalata, personale e di squadra, nel prendersi tutto ciò che può nel campionato italiano.

Al Sinigaglia il Como si impone 2-0, Nico Paz incrementa ancora di più i propri numeri facendo ingolosire chi sta progettando piani futuri tutti per lui, come il Real Madrid.

Come sottolineato dai dati Opta, Nico Paz è il giocatore che ha partecipato a più gol in questa Serie A: sono ben 8, con 4 gol e 4 assist. Inoltre, è uno dei 3 giocatori dei Top-5 campionati europei nella stagione 2024/25 che è stato capace di mettere a segno almeno 4 reti e almeno 4 passaggi vincenti, insieme a Vinícius Júnior (5 gol e 4 assist con la maglia del Real Madrid) e Luis Díaz (5 gol e 4 assist con il Bayern Monaco).