Live TMW Como, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..."

Marc Oliver Kempf, difensore del Como, è arrivato in conferenza stampa post-sconfitta per commentare il 3-1 subito contro il Milan. Diretta testuale a cura di TMW: "Penso che abbiamo giocato una grande partita contro un grande avversario. Meritavamo di più oggi, abbiamo dimostrato molta qualità. Chiaramente impariamo da questa partita. Ma non ho preso il rischio, ho sentito appesantiti i muscoli e sono uscito".

Un commento sull'azione del gol e del rigore causato...

"Sono felice del gol, di aver portato avanti il Como 1-0. Dopo il rigore ho visto una volta il replay, non so se sia rigore e se bisogna darlo. Magari un altro arbitro non avrebbe dato il rigore".

TMW - Fabregas ha detto che la società seguirà una linea giovani e che certi giocatori di 30 e qualcosa anni potrebbero partire. Tu sei in scadenza nel 2027, hai già parlato del rinnovo?

"No, onestamente non ho parlato di questo discorso. Ti senti più giovane a stare vicino ai giovani. Puoi sempre migliorare, specialmente dopo oggi. Difficile da dire, prendiamo questa esperienza".

23.29 - Finisce la conferenza stampa.