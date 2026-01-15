Como-Milan, Marelli: "Rigore ok, regolare Saelemaekers su Van der Brempt a inizio azione"
Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l'arbitraggio di Como-Milan concentrandosi sull'azione che ha portato al rigore dell'1-1 di Nkunku (il primo dei 3 gol che hanno dato la vittoria ai rossoneri).
Le sue parole: "L'episodio è al 44' del primo tempo e nasce da un recupero a centrocampo di Saelemaekers su Van der Brempt. Sul rigore non ci sono dubbi, c'è un intervento in ritardo di Kempf su Rabiot. Per quanto riguarda l'azione, bisogna tenere conto della posizione della gamba di Saelemaekers: non la muove verso l'avversario, è un contrasto regolare ed è Van der Brempt che va addosso al giocatore del Milan. A limite era una situazione di campo, dove il Var non poteva intervenire".
