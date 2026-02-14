Marelli sul secondo giallo a Kalulu: "Errore gravissimo, ma il VAR non può intervenire"
Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato gli episodi da moviola del primo tempo di Inter-Juventus: a partire dal secondo cartellino giallo estratto nei confronti di Kalulu: "Gravissimo errore di La Penna, sul quale non c’è più nulla da fare perché il VAR non può intervenire sulle seconde ammonizioni. Non c’è stato contatto fra Kalulu e Bastoni".
In avvio timide proteste dell'Inter: “Il contatto Miretti-Sucic c’è stato, ma molto leggero e anche fuori area. Corretta invece la successiva ammonizione a Bastoni per imprudenza, non guarda il pallone ma solo l'avversario".
