Fabregas: "Questo è il calcio. Facciamo i complimenti all'Inter ma ha segnato su due nostre palle perse"

Dopo la super vittoria in Champions League, il Como si ferma in campionato: ko per 2-0 in casa dell'Inter. A breve la conferenza stampa di Cesc Fabregas. Diretta testuale a cura di TMW.

20.43 - Inizia la conferenza stampa.

Come mai in fase offensiva avete creato poco?

"Noi abbiamo perso dei palloni che normalmente non perdiamo e loro ci hanno colpito in contropiede. La mia responsabilità era trovare un equilibrio difensivo per non farci del male".

Dal punto di vista tattico qual è stata la maggiore difficoltà?

"Abbiamo concesso due gol perché abbiamo perso due palle di un giocatore forte nostro. Oggi è successo e potevano essere anche più gol. Loro mi abituano e abituano tutti a fare le cose bene. E tutti pensano che dobbiamo vincere anche contro l'Inter ma torniamo con i pieid per terra. L'Inter ha fatto due finali di Champions, fisicamente sono più forti. Dobbiamo fargli i complimenti e noi dobbiamo continuare sulla nostra strada".

Nel secondo tempo il Como è stato più unito. Si vede la reazione che può aiutare a ripartire subito. Perché avete cominciato così?

"La nostra struttura, la formazione, dice che giocatori sono disponibili. Io posso dire di giocare con tre difensori centrali e non li abbiamo. Quindi il mio piano salta. Io devo scegliere chi è nel miglior momento. E' vero che abbiamo concesso tante ripartenze per i nostri errori, ma dopo la mia responsabilità era sistemare la difesa. Abbiamo trovato un po' più di equilibrio. Abbiamo sistemato qualcosa ma oggi possiamo parlare di mille cose. Andiamo avanti, questo è il calcio. Succede e succederà".

Possiamo dire che il vostro status ha portato l'Inter a iniziare così agguerrita?

"Brava l'Inter per tutto però i due gol arrivano da due errori nostri. Se fai un passaggio a dieci metri verso un compagno solo, tu sai che non puoi concedere all'Inter queste ripartenze. Sono tra i più forti in Europa sulle ripartenze e palle inattive. Abbiamo concesso troppo".

20.53 - Finisce qui la conferenza.