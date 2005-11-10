Lazio, Gattuso: "Voglio vedere più sorrisi in spogliatoio, Frattesi è un capoccione"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, analizza il pareggio contro il Napoli ai microfoni di DAZN: "Campo difficile, squadra forte anche se gli mancavano dieci calciatori. Nello spogliatoio c'era un mortorio, ma io gli ho fatto i complimenti perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo ci hanno un po' schiacciato ma ci sta, io e il mio staff siamo orgogliosi. Bisogna essere soddisfatti, questo è quello che gli ho detto. Voglio vedere più sorrisi, perché la prestazione anche oggi c'è stata".

Come valuta la prova di Frattesi?

"Lui è un capoccione, deve toccare la palla perché si sente fuori dalla partita. Ma secondo me ci sono pochi invasori come lui, dovrebbe farlo di più ma lui si fissa. Secondo me nel secondo tempo potevamo fare qualche gol in più, però ci teniamo la prestazione. Oggi sono veramente soddisfatto".

Soddisfatto da Noslin a sinistra?

"Sì, molto, perché è veemente quando va in pressione. Fisicamente sta bene, è un giocatore importante per noi e mi è piaciuto anche in quella posizione: è diventato più ordinato rispetto alle amichevoli estive. Ha fatto una grandissima partita".

Continuate a non guardare la classifica?

"La classifica non dobbiamo vederla, adesso recuperiamo con tre giorni liberi. Poi giovedì ricominciamo, bisogna mettere benzina e non guardare nulla perché c'entriamo poco con quelle posizioni. Questi ragionamenti vanno fatti nelle ultime 6-7 partite, adesso va messo fieno in cascina".