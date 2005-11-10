Carrarese arrembante, ma la Samp porta a casa i tre punti: il finale dell'11ª giornata del B

Una sola gara ancora da giocare, e si concluderà così l'11ª giornata del campionato di Serie B, che ha però da poco archiviato il match che ha preso il via alle 17.15 e che, allo stadio Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara ha visto contrapporsi Carrarese e Sampdoria: il risultato finale, al netto di una compagine toscana molto arrembante, non è cambiato dal primo tempo, e ha visto la vittoria blucerchiata con la rete di Tutino segnata appunto nella prima frazione di gioco. Secondo successo consecutivo per il tecnico Luca D'Angelo.

Di seguito, il punto della situazione

SERIE B - 11ª GIORNATA

Già giocate

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Cesena-Catanzaro 1-0

83' Gelli

Juve Stabia-Arezzo 1-0

2' Sibilli

Padova-Empoli 2-2

14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)

Pisa-Sudtirol 2-2

26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)

Mantova-Hellas Verona 0-0

Benevento-Avellino 1-1

60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)

Virtus Entella-Modena 0-2

6' e 10' Montevago

Carrarese-Sampdoria 0-1

23' Tutino

Domenica 8 novembre

Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Hellas Verona 16

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

SudTirol 15

Padova 15

Cesena 15

Cremonese 12*

Juve Stabia 12°

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Vicenza 9*

Empoli 9

Sampdoria 8

Catanzaro 6

* una gara in meno

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva