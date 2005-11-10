Carrarese arrembante, ma la Samp porta a casa i tre punti: il finale dell'11ª giornata del B
Claudia Marrone
Una sola gara ancora da giocare, e si concluderà così l'11ª giornata del campionato di Serie B, che ha però da poco archiviato il match che ha preso il via alle 17.15 e che, allo stadio Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara ha visto contrapporsi Carrarese e Sampdoria: il risultato finale, al netto di una compagine toscana molto arrembante, non è cambiato dal primo tempo, e ha visto la vittoria blucerchiata con la rete di Tutino segnata appunto nella prima frazione di gioco. Secondo successo consecutivo per il tecnico Luca D'Angelo.
Di seguito, il punto della situazione
SERIE B - 11ª GIORNATA
Già giocate
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)
Mantova-Hellas Verona 0-0
Benevento-Avellino 1-1
60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
Virtus Entella-Modena 0-2
6' e 10' Montevago
Carrarese-Sampdoria 0-1
23' Tutino
Domenica 8 novembre
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Hellas Verona 16
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
SudTirol 15
Padova 15
Cesena 15
Cremonese 12*
Juve Stabia 12°
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Vicenza 9*
Empoli 9
Sampdoria 8
Catanzaro 6
* una gara in meno
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva