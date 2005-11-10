Serie C, si chiude la domenica della 13ª giornata. Volano Treviso e Ospitaletto, la Pianese batte il Perugia

Con le cinque le gare che si sono da poco concluse, avendo preso il via alle 17.30, cala il sipario sulle domenica di terza serie, con la 13ª giornata di Serie C, che si concluderà nella serata di domani. Risultati però molto interessanti quelli emersi oggi, con il Girone A che ha visto le conferme di Treviso e Ospitaletto, grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione, mentre è prezioso il pari della Folgore Caratese, in 9 uomini dal finale di primo tempo. Il Carpi dunque pareggia, che ne sarà di Cassani? Chiudiamo con il Girone B: cuore Guidonia Montecelio, con i laziali che ribaltano in extremis il match, e bene anche la Pianese, che batte il Perugia.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 13ª GIORNATA

Girone A

Alcione Milano-Lumezzane 0-1

90' D'Agostino

Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2

19' Mallamo (U), 39' Nanni (A), 53' Latki (A) 58' e 97' [rig.] Rizzo Pinna (U)

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2

15' Estrella (D), 22' [rig.] e 41' Bertoli (P), 44' [aut.] Toci (D), 65' Coccolo (P), 83' Lattanzio (D)

Pergolettese-Renate 2-3

34' Delcarro (R), 45+7' [rig.] Kerrigan (R), 58' Ferrandino (P), 80' Conti (P), 81' Anelli (R)

Trento-AlbinoLeffe 2-1

1' Molina (T), 45+4' [rig.] Mandelli (A), 63' Maffei

Giana Erminio-Cittadella 0-0

Lecco-Juventus Next Gen 4-0

6' Casarotto, 50' Capello, 56' Manetti, 72' Murillo

Desenzano-Ospitaletto 0-1

71' Stefanoni

Folgore Caratese-Carpi 0-0

Treviso-Novara 2-0

24' Romeo, 59' Paganini

La classifica del Girone A: Cittadella 31, Brescia 28, Trento 27, Ospitaletto 22, Treviso 22, Arzignano Valchiampo 21, Lecco 20, Alcione 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Novara 13, Desenzano 13, Carpi 13, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Renate 11, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 8

*Una partita in meno

GIRONE B

Già giocate

Atalanta U23-Reggiana 4-3

10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' [aut.] Vallarelli (R), 45'+7 Henry (R), 49' Portanova (R), 84' Guerini (A)

Ostiamare-Spezia 0-4

6', 72' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S), 90'+3 Cannavo (S)

Forlì-Gubbio 1-0

45+3' Perretta

Vado-Ravenna 1-3

44' Maggio (R), 52' Rabbi (R), 59' [rig.] Cernigoi (V), 89' Esposito (R)

Grosseto-Pescara 1-3

50' Erradi (P), 52' Parigi (P), 55' Gaddini (G), 90' Milan (P)

Torres-Latina 2-0

51' Bunino, 64' Corsinelli

Campobasso-Livorno 1-1

5' Leonardi (C), 39' Gabbiani (L)

Pianese-Perugia 2-3

4' Ercolani e Ercolani (PI), 50' Carriero (PE), 83' Ianesi (PI), 89' [aut.] Astaldi (PI)

Sambenedettese-Guidonia Montecelio 1-2

6' Candellori (S), 41' Errico (G), 90'+4 Baroni (G)

Lunedì 9 novembre

Ore 20:30 - Pineto-Vis Pesaro

La classifica del Girone B: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 20, Guidonia Montecelio 20, Livorno 20, Campobasso 19, Atalanta U23 18, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Forlì 15, Pineto 14*, Pianese 13, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5*

*Una partita in meno

GIRONE C

Già giocate

Casertana-Casarano 1-0

10' Pezzella

Crotone-Giugliano 0-1

34' Balde

Inter U23-Salernitana 1-0

41' Charlys

Scafatese-Audace Cerignola 4-1

24' Suhs (S), 45' De Chiara (S), 54' Dambros (S), 55' Gambale, 82' Emmausso (S)

Catania-Sorrento 2-0

24' Bruzzaniti, 39' Cicerelli

Monopoli-Cosenza 0-0

Savoia-Potenza 1-3

13' Meola (S), 24' Bruschi (P), 34' Dos Santos (P), 85' Russo (P)

Lunedì 9 novembre

Ore 20:30 - Altamura-Cavese

Ore 20:30 - Foggia-Barletta

Ore 20:45 - Picerno-Bari

La classifica del Girone C: Potenza 31, Catania 22, Bari 22*, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Picerno 18*, Giugliano 16, Foggia 15*, Cavese 15*, Salernitana 15, Casarano 15, Altamura 15*, Barletta 12* Savoia 12, Cosenza 1', Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

*Una partita in meno