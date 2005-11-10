Da Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B

Da Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie BLive TMW
Tommaso Maschio
L’undicesima giornata di Serie B si apre nella serata di venerdì con il big match fra Ascoli e Palermo e proseguirà per tutto il fine settimana chiudendo la giornata domenica per poi dare spazio alle Nazionali. Le altre gare di cartello in programma sono Pisa-SudTirol, Mantova-Hellas Verona e il derby campano Benevento-Avellino – tutte in programma sabato – mentre Vicenza-Cremonese chiuderà il turno.
Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 11ª GIORNATA
Venerdì 6 novembre
Ore 20:30 - Ascoli-Palermo
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Milanese; Silipo, Acampora, D'Uffizi; Brunori. Allenatore: Tomei.
Palermo (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Esteves, Segre; Vavassori, Hernani, Johsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
Sabato 7 novembre
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Ore 15:00 - Juve Stabia-Arezzo
Ore 15:00 - Pisa-SudTirol
Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona
Ore 19:30 - Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese