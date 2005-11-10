Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata

Si è da poco concluso il weekend di calcio femminile, con la 6ª giornata del campionato di Serie A Women che è stata archiviata dal confronto delle ore 18:00, che ha contrapposto Lazio e Napoli Women. Un pareggio che serve probabilmente poco a entrambe, lo 0-0 emerso a Formello e che lascia le capitoline nei bassifondi della classifica, con dietro solo il Sassuolo; di un punto avanti, invece, la compagine partenopea, che dunque, al netto di tutto, ha poco di cui gioire dopo questo turno.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN - 6ª GIORNATA

Como 1907-Roma 0-4

33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano

Milan-Inter 0-3

57' [rig.] e 83' [rig.] Bugeja, 67' Glionna

Juventus-Sassuolo 2-1

20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)

Parma-Como Women 1-0

61' Distefano

Ternana Women-Fiorentina 0-4

27' e 62' Hurtig, 45+2' Bredgaard, 90' Cerrato

Lazio-Napoli Women 0-0

LA CLASSIFICA

Roma 18

Inter 16

Como 1907 11

Fiorentina 10

Juventus 9

Como Women 8

Ternana Women 7

Milan 6

Parma 5

Napoli Women 5

Lazio 3

Sassuolo 2