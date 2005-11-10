Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Claudia Marrone
Si è da poco concluso il weekend di calcio femminile, con la 6ª giornata del campionato di Serie A Women che è stata archiviata dal confronto delle ore 18:00, che ha contrapposto Lazio e Napoli Women. Un pareggio che serve probabilmente poco a entrambe, lo 0-0 emerso a Formello e che lascia le capitoline nei bassifondi della classifica, con dietro solo il Sassuolo; di un punto avanti, invece, la compagine partenopea, che dunque, al netto di tutto, ha poco di cui gioire dopo questo turno.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN - 6ª GIORNATA
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano
Milan-Inter 0-3
57' [rig.] e 83' [rig.] Bugeja, 67' Glionna
Juventus-Sassuolo 2-1
20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)
Parma-Como Women 1-0
61' Distefano
Ternana Women-Fiorentina 0-4
27' e 62' Hurtig, 45+2' Bredgaard, 90' Cerrato
Lazio-Napoli Women 0-0
LA CLASSIFICA
Roma 18
Inter 16
Como 1907 11
Fiorentina 10
Juventus 9
Como Women 8
Ternana Women 7
Milan 6
Parma 5
Napoli Women 5
Lazio 3
Sassuolo 2