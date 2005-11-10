Napoli, Allegri: "Non tutto è perduto, dobbiamo continuare a lavorare con fiducia"

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN il lunch match pareggiato 1-1 contro la Lazio: "Devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita importante e non era semplice, nel primo tempo ci sono state difficoltà però abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, adesso recupereremo un po' di calciatori dopo la sosta. Il fatto che la squadra si è compattata è stato un piccolo mattoncino che abbiamo messo. Nel primo tempo siamo stati un po' in sofferenza, ma poi la squadra ha fatto un bel secondo tempo".

Perché McTominay spostato sul centrodestra?

"Perché da sinistra crossavamo e ho chiesto a Lang di metterla sul secondo palo, perché McTominay ci poteva essere più utile. Vergara è stato marcato molto bene da Tavares, ho spostato McTominay a sinistra per sfruttare i cross di Lang".

Ha provato a isolare la squadra?

"Bisogna assolutamente continuare, perché siamo indietro in classifica ma non tutto è perduto. L'anno scorso avevo 8 punti di vantaggio e ne abbiamo persi 11 in un mese e mezzo. Bisogna lavorare con fiducia, non siamo fuori da nessuna competizione. Ci sono momenti difficili durante la stagione, che vanno affrontati con serenità e lavorando seriamente per dare ordine e semplicità alle cose".

Lang beccato dai tifosi?

"Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde un po' meno. Però i tifosi sono stati vicini alla squadra anche oggi, quello che posso dirgli è che la squadra dà quello che può dare. Questa sosta viene a puntino, perché abbiamo bisogno di recuperare energie e so cosa possono dare i ragazzi, con ordine possiamo risalire la classifica".

Lei come sta?

"Io sto bene, fortunatamente ne ho passati pochi di questi periodi. Quando siamo in mezzo alla tempesta, la barca va portata in porto. Speriamo di riuscirci anche quest'anno".