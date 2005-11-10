Fiorentina, l'accoglienza dei tifosi al pullman della Juventus: Franchi blindato, le immagini

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Fiorentina, l'accoglienza dei tifosi al pullman della Juventus: Franchi blindato, le immaginiTMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:04Serie A
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08.11.2026 20:04Serie A
Arriva il pullman della Juventus nei pressi dello stadio Franchi, per la sfida alla Fiorentina: clima teso, ma sotto controllo.
TUTTOmercatoWEB
È arrivato intorno alle 19.30 il pullman della Juventus di Luciano Spalletti allo stadio Franchi: alle 20.45 il fischio d'inizio della sfida contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Come si vede dalle immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com, i bianconeri non sono stati accolti con rose e fiori, ma la situazione rimane sotto controllo visto che c'è folta presenza di forze dell'ordine.
Fonte: Niccolò Righi
Le immagini dell'arrivo del pullman della Juventus a Firenze
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